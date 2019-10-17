طالعة بـ شبشب الحمام.. تعليقات صادمة على رانيا يوسف في أحدث ظهور

تعرضت الفنانة رانيا يوسف لبعض الإنتقادات بعد احدث ظهور، خلال مجموعة من الصور نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعى.



وظهرت رانيا يوسف بفستان أبيض قصير ذي خطوط حمراء ، فيما اعتمدت على شعر منسدل على الكتفين ، وماكياج أبرز ملامحها الأنثوية.



وهاجم المتابعون رانيا يوسف حيث علق محمد سعيد على الصورة قائلا: طالعالنا بالبيجاما وشبشب الحمام، وتساءل أحمد اسلام عن البطانة قائلا : البطانه فين يا مدام رانيا.





كانت رانيا يوسف قد كشفت عن عمرها الحقيقى مؤخرا وقالت : بصراحة «45 سنة»، وهو العمر الذي يرصده عنها موقع ويكيبيديا في سيرتها الشخصية.



