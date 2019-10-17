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فن

طالعة بـ شبشب الحمام.. تعليقات صادمة على رانيا يوسف في أحدث ظهور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:26 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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نبيل العدوى
تعرضت الفنانة رانيا يوسف لبعض الإنتقادات بعد احدث ظهور، خلال مجموعة من الصور نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعى.

وظهرت رانيا يوسف بفستان أبيض قصير ذي خطوط حمراء ، فيما اعتمدت على شعر منسدل على الكتفين ، وماكياج أبرز ملامحها الأنثوية.

وهاجم المتابعون رانيا يوسف حيث علق محمد سعيد على الصورة قائلا: طالعالنا بالبيجاما وشبشب الحمام، وتساءل أحمد اسلام عن البطانة قائلا : البطانه فين يا مدام رانيا.


كانت رانيا يوسف قد كشفت عن عمرها الحقيقى مؤخرا وقالت : بصراحة «45 سنة»، وهو العمر الذي يرصده عنها موقع ويكيبيديا في سيرتها الشخصية.

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