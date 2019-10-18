تنافسن على اللقب.. أجمل رجال ونساء على كوكب الأرض.. هريثيك روشان أكثر وسامة عن توم كروز.. ممثل سعودي يدخل السباق بسبب وسامته.. وفنانة تركية تحتل المركز الأول في قائمة السيدات

- سيلينا جوميز ضمن قائمة أكثر السيدات جمالا

- ممثل سعودي ضمن قائمة أكثر 10 رجال وسامة على وجه الكوكب



الجمال هو ذلك الهدف الذي يسعى إليه كل رجل وامرأة في العالم، وهو مصدر اهتمام الجميع، خاصة إذا كان هذا الشخص من فئة النجوم والمشاهير اللاتى يتسابقن للظهور فى أفضل شكل ممكن، ومن فترة لأخرى تعرض المجلات المختصة قوائم بأجمل نجمات العالم سنويًا، وأكثر الرجال جاذبية ووسامة على سطح الكوكب.



وفي السطور التالية نستعرض أبرز 10 رجال وسيدات يعتبرن من أجمل الأشخاص على كوكب الأرض.



اشتملت قائمة أكثر الرجال جاذبية ووسامة على:



10- روبرت باتيسنون

ولد عام 1986 هو منتج وموسيقي حصد على اللقب الرجل الأكثر وسامة عام 2014، بعد دوره في العمل الفني " الملحمة" فأثار التساؤلات بعدها وأصبح حديث وسائل الإعلام.



9- نوح ميلز

عارض أزياء المذهل والممثل مشهور من أكثر الممثلين الذين يتمتعون بأناقة بهوليوود، ولد في 26 أبريل 1983 بكنداـ لديه ابتسامة ساحرة، كما أنه بجيد إختيار ملابسه إذ أنه يتمتع بذوق رفيع، من أشهر أفلامه الناجحة “وركد” ، و “الجنس أون سيتي 2".



8- جودفري جاو

عارض وممثل ماليزي وكندي، ولد في 22 سبتمبر 1984 في تايوان، وهو الوجه الأول لعلامة لويس فيتون الفارهة فى آسيا.



7- براد بيت

بالتأكيد لم تخلو القائمة من ذلك الفنان المشهور فهو احتل المركز السابع بين الرجال، ولد عام 1963 ولكنه لا يظهر عليه السن الحقيقي لأنه يهتم بنفسه كثير، يتسم براد بيت بعيونه العميقة وابتسامة جذابة.



6- كريس ايفانز

لا يمكن أن نتجاهل كابتن الولايات المتحدة الامريكية كريس إيفانز، وذلك بعد مشاركته في سلسلة أعمال فنية باسم كابتن أمريكا يتسم كريس بالجاذبية وعينيه الواسعة وتصفيفية شعر مميزة.



5- جونى ديب

هو رجل السيدات الأول يشتهر بالكثير من الادوار الشعبية التي أداءها على الشاشة، لا ننسى أبدا دوره في " أليس في بلاد العجائب" وتشارلي في مصنع الشيكولاتة.



4- عمر بوركان الجلاء

يعتبر من أكثر الرجال التي اتسمت بالوسامة وطلب منه أن يغادر المملكة العربية السعودية، بسبب بعض المشاكل التي تسبب فيها عمر بسبب وسامته الشديدة، حصل على لقب أكثر الرجال وسامة عام 2013 بسبب سحر ابتسامته.



3- جاستن ترودو

بمجرد توليه منصب رئيس وزراء كندا أصبح حديث الفتيات، وصنف كأوسم شخصية سياسية في العالم، من مواليد 25 ديسمبر 1971 هو رئيس وزراء كندا وزعيم الحزب الليبرالي الكندي، و هو الابن البكر لبيير ترودو رئيس الوزراء الكندي السابق، انتخب عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية من بابينو في عام 2008، وأعيد انتخابه عام 2011.



2- توم كروز

هو توماس كروز مابوثير، ويعرف باسمه الفني توم كروز، من مواليد 3 يوليو 1962، ممثل ومنتج سينمائي عُرِف بأدائه لكثير من الأدوار في الأفلام الأمريكية التي نالت شهرة عالمية، ترشح ثلاث مرات لجائزة الأوسكار وفاز ثلاث مرات بجائزة الجولدن جلوب.



1- هريثيك روشان

ولد في 10 يناير 1974 في مومباي، ممثل أفلام بوليودي وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية ورجل أعمال هندي شهير، يعد واحدًا من أغنى وأغلى الممثلين أجرا في الهند، فهو ابن الفنان راكيش روشان صاحب إحدى أكبر شركات الإنتاج السينيمائي بشراكة مع والدته بينكي روشان.



أما قائمة أجمل 10 نساء فى العالم لعام 2019، وفقًا لموقع "وندر ليست" فتضمنت:



10- إميليا كلارك

ولدت في 23 أكتوبر 1986 ببريطانيا، ممثلٌة وعارضة أزياء وممثلٌة مسرح إنجليزية، اشتهرت بدور شخصية "دنيرس تارجارين" في المسلسل الحائز على جائزة جولدن جلوب صراع العروش وهو من مسلسلات الفنتازيا التي بثت على الشبكة التلفزيونية هوم بوكس أوفيس .



حازت إميليا على جائزتين، وترُشِحت لثلاثة جوائز أخرى، وأيضًا ترُشِحت لثلاثة جوائز إيمي في أعوام 2013 و 2015 و 2016، كما أدت في عام 2013 على المسرح الموسيقي في برودواي، مسرحية إفطار في شقة تيفاني.



9- لين يون

عارضة أزياء وممثلة صينية، ولدت في 16 أبريل 1996 في Huzhou بالصين.



8- كاترين لانجفورد

ممثلة وسباحة سابقة، ولدت في يوم 29 أبربل 1996 في برث في أستراليا، ومعروفة بدور هانا بيكر في مسلسل ثلاثة عشر سببا الذي تم عرضه للمرة الأولى على نتفليكس في 31 مارس 2017.



7- بريانكا شوبرا

ولدت 18 يوليو1982، ممثلة ومغنية هندية، والفائزة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000. خلال مسيرتها الفنية الناجحة أصبحت بريانكا واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجرًا، وواحدة من الشخصيات الأكثر شعبية في الهند.



6- نانا ايم جين اه

من مواليد 14 سبتمبر 1991 في تشونغجو بكوريا الجنوبية، مغنية وعارضة أزياء ومغنية راب كورية جنوبية بدأت مسيرتها الفنية عام 2009، وهي عضوة في فرقة افتر سكول.



5- ديبيكا بادكون

ولدت في 5 يناير 1986، هي ممثلة هندية وعارضة أزياء شهيرة سابقة، تعتبر ديبيكا من أشهر عارضات الأزياء اللواتي أصبحن ممثلات، واليوم أصبحت ديبيكا من ممثلات الصف الأول في بوليود، وذلك بتقديمها عدد من أقوى الأفلام الهندية، مثل فيلم رام ليلا الذي حصلت على أول جائزة فيلم فير أفضل ممثلة عنه.



4- أنا دي أرماس

من مواليد 30 أبريل 1988 في كوبا، ممثلة كوبية بدأت مسيرتها الفنية عام 2005.



3- سيلينا جوميز

من مواليد 22 يوليو 1992، مغنية وممثلة ومنتجة أمريكية، وهي الإبنة الوحيدة لأب من أصل مكسيكي وأم من أصل إيطالي، عرفت بدور أليكس روسو في مسلسل ديزني الحائز علي جائزة الإيمي ويزردز أوف ويفرلي بليس، كما ظهرت في أفلام تلفزيونية أخرى لديزني مثل قصة أخرى لسندريلا، و في عام 2008 أصبحت أصغر سفير رسمي لليونيسيف.



2- ليزا سوبرانو

ممثلة أمريكية ولدت 4 يناير 1998 في سانتا كلارا بكاليفورنيا، لأب فلبيني وأم أمريكية، انتقلت إلى مانيلا للعيش مع والدها وأقاربها فى العاشرة من عمرها، ثم عملت كموديل إعلانات في سن الثانية عشرة، حتى بدأت مشوارها الفني عام 2011.



1- هاندا أرتشيل

من مواليد 24 نوفمبر 1993، ممثلة وعارضة أزياء تركية، اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس، وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام، وكذلك بدور هازالفي المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء أيضًا، وفي 2012 انضمت الي مسابقة ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول.