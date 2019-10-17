إنبي يواصل السقوط في الدوري بالهزيمة أمام الإنتاج الحربي بهدف نظيف.. فيديو

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي في الفوز على منافسه إنبي بهدف نظيف عن طريق مهاجمه محمد رجب في الدقيقة 55 ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز .



وبهذه النتيجة يقبع إنبى فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة ليواصل تراجع نتائجه بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر في 3 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف.



وصعد الإنتاج الحربى إلي المركز 9 برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مبارتين وخسر مباراتين وسجل أربع أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.