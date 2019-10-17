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رياضة

إنبي يواصل السقوط في الدوري بالهزيمة أمام الإنتاج الحربي بهدف نظيف.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:15 م
جانب من مباراة سابقة
جانب من مباراة سابقة بين الانتاج الحربي وانبي
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محمد رشاد
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي في الفوز على منافسه إنبي بهدف نظيف عن طريق مهاجمه محمد رجب في الدقيقة 55 ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز .

وبهذه النتيجة يقبع إنبى فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة ليواصل تراجع نتائجه بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر في 3 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف.

وصعد الإنتاج الحربى إلي المركز 9 برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مبارتين وخسر مباراتين وسجل أربع أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.
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