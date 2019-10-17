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فن

فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:59 م
فيلم JOKER
فيلم JOKER
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محمد نبيـل
استطاع فيلم Joker أن يحقق مفاجأة كبيرة منذ طرحه فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائية في مصر، حيث حصد حتى الآن قرابة الـ26 مليون جنيه بعد حوالى أسبوعين من عرضه.

تدور أحداث الفيلم حول "آرثر فليك" الممثل الكوميدي الفاشل، الذي لا يحظى بتقدير المجتمع فيصيبه الجنون ويبدأ الانتقام، ويجسد خواكين فينكس شخصية آرثر الذي يتحول إلى الجوكر لاحقًا.

ويأتي هذا الفيلم الفيلم بعد مرور 11 عاما على عمل المخرج كريستوفر نولان The Dark Knight التي اشتهر من خلالها الراحل هيث ليدجر بشخصية "الجوكر" التي نال عنها جائزة الأوسكار بعد رحيله.

وتصدر فيلم Joker لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس، حيث يعرض في أكثر من 4370 دار عرض.

ويأتي ذلك بعد التحذيرات من مشاهدة الفيلم وحملة هجوم شنت على صناعه مع رفع حذر حالة الطوارئ من قبل الشرطة الأمريكية خوفا من حدوث أعمال شغب وعنف.

وفي هذا الصدد، ألغت الشرطة الأمريكية عرضين لفيلم Joker في منطقة شاطئ هانتينجتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد تلقيهم تهديدات بإثارة العنف والشغب الأسبوع الماضى.

فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم شارك بمهرجان تورونتو السينمائى الدولى عن عرض خاص، بعد فوزه بالأسد الذهبى للمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائى.
فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى
فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى
فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى
فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى
فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى
فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى
فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى
فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى
فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى
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