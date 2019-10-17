Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مسيرة استعراضية.. انطلاق فعاليات الرياض بوليفارد في موسم الرياض

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:38 م
انطلاق فعاليات «الرياض
انطلاق فعاليات «الرياض بوليفارد» في موسم الرياض
Advertisements
قسم التوك شو
انطلقت اليوم الخميس، فعاليات موسم الرياض في «الرياض بوليفارد»، بمسيرة استعراضية شارك فيها أكثر من 1500 مقدم بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض الدرجات هارلي والألعاب النارية.

ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد" على "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.

وانطلقت فعاليات «موسم الرياض» الجمعة الماضية، ويستمر حتى منتصف ديسمبر، حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ السعودية، بأكثر من 400 مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.

ويأتي موسم الرياض، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حيث تم فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الموسم من قبل القطاع الخاص والإعلام والأفراد ليكونوا جزءا من شركاء النجاح في هذا الموسم.

وأطلق موسم الرياض البوابة الإلكترونية لتلقي الطلبات التي تمنح الفرصة للجميع كل في مجاله للمشاركة في الموسم المميز والذي يستمر حتى 15 ديسمبر 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل الفعالية الترفيهية الأضخم بالوطن العربي

ريال مدريد يشارك بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة

أكشن ورعب ومغامرات وسوبر كلاسيكو.. تفاصيل 70 يوما لموسم الرياض

موسم الرياض يكشف موعد حفلة الكوميديان السعودي ناصر القصبي .. فيديو

موسم الرياض الحدث الأضخم في السعودية.. ينطلق بـ 100 فعالية يوميا.. و20 مليون زائر متوقع ويحقق 46000 فرصة للسعوديين.. التفاصيل الكاملة

شاهد.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مفاجأة..13 ناديا تدعم مطالب الأهلي بالالتزام بجدول الدوري

العاهل البحريني يصدر أمرا ملكيا بتعيين مستشار للأمن القومي

لماذا بكت رئيس الطائفة اليهودية أثناء وجودها في سيناء اليوم

تحمل علم توجو.. حريق على سفينة بميناء دمياط

رسميا.. الأهلي يعلن رفضه خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل

بـ جيب حمراء قصيرة.. منة فضالى في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقاييس مثالية.. بيلا حديد تحصل على لقب أجمل امرأة في العالم| صور

فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى

الليلة الكبيرة.. محافظ الغربية يرأس احتفالية مولد السيد البدوي بطنطا..صور