مسيرة استعراضية.. انطلاق فعاليات الرياض بوليفارد في موسم الرياض

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات موسم الرياض في «الرياض بوليفارد»، بمسيرة استعراضية شارك فيها أكثر من 1500 مقدم بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض الدرجات هارلي والألعاب النارية.



ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد" على "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.



وانطلقت فعاليات «موسم الرياض» الجمعة الماضية، ويستمر حتى منتصف ديسمبر، حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ السعودية، بأكثر من 400 مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.



ويأتي موسم الرياض، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حيث تم فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الموسم من قبل القطاع الخاص والإعلام والأفراد ليكونوا جزءا من شركاء النجاح في هذا الموسم.



وأطلق موسم الرياض البوابة الإلكترونية لتلقي الطلبات التي تمنح الفرصة للجميع كل في مجاله للمشاركة في الموسم المميز والذي يستمر حتى 15 ديسمبر 2019.