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ديني

سبب تعبير القرآن عن السرقة والربا والفساد بـ الأكل.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:46 م
سبب تعبير القرآن
سبب تعبير القرآن عن السرقة والربا والفساد بـ"الأكل"
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محمد شحتة
كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سبب استعمال القرآن الكريم لفظ الأكل تعبيرا عن النصب والفساد والسرقة والربا.

وقال الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن القرآن عبر بهذا اللفظ عن هذه المعاصي، دلالة على شدة النهم وشدة الجشع والطمع ودلالة على أن من أكل الربا لا يستطيع أن يعيده وليس لديه النية لإرجاعه.

واستشهد بقوله تعالي "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ" وقوله تعالى "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ".

كما استشهد بقوله تعالى "وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا" وقوله تعالى "وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا".
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