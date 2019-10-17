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توك شو

ضحكها نابع من القلب..حسن الرداد يتغزل فى شيماء سيف..شاهد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:38 م
حسن الرداد وشيماء
حسن الرداد وشيماء سيف
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توك شو
كشف الفنان حسن الرداد، كواليس مسلسل الزوجة "18" ، موضحة أنها كانت التجربة الأولى التي تجمعه بالفنانة شيماء سيف.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلى" مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "cbc"، أنه كان يتابعها أثناء تقديمها لأحد البرامج بشاشة التليفزيون، ولاحظ بأنها ستصبح «كوميديانة جامدة»، لاتصافها بخفة الدم، لافتا إلى أنه يحبها كممثلة وكان يرى بأنها ستصبح مشهورة.

وأشار إلى أنه تعرف على شيماء للمرة الأولى في إحدى المناسبات الخاصة برأس السنة المقامة في منزل الفنان محمود كريم عبد العزيز، متابعًا: «قامت واقفة وهي لابسة بابا نويل فضلت تعمل تمارين للسعادة، وخليتنا نضحك بصورة هستيرية».

وأوضح أنهم أصبحوا أصدقاء منذ تلك اللحظة، وتمنى أن يعمل معها لأنها سبب في إضحاكه، لافتًا إلى أن ضحك «شيماء» نابع من قلبها، على حد تعبيره.
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