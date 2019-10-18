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رياضة

لا يملك خيارا آخر.. الطبيب المعالج للخطيب يفجر مفاجأة بشأن سر رفضه إجراء جراحة جديدة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:52 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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ياسمين تيسير
كشف أحمد فرهود استشاري جراحة المخ والأعصاب عن تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب إجرائه حقن موضعي في المستشفى الملكي في الإسكندرية.

وأكد أحمد فرهود في تصريحات لقناة " الأهلي " أن الخطيب أجرى حتى الآن 3 عمليات ولكنه مازال يعاني من آلام شديدة نتيجة عدم حصوله على الراحة المطلوبة عقب إجراء الجراحة الأخيرة.

وأضاف أنه فوجئ هو والطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة الأخيرة بشكوى الخطيب من الآم شديدة في ساقه اليمني على الرغم من حصوله على جرعات كبيرة من المسكنات مشددا أن في حال استمر الوضع على النحو التالي سيظهر لإجراء جراحة جديدة و هو أمر صعب نظرا لإجرائه 3 عمليات من قبل خلال 7 سنوات.

وتابع أحمد فرهود أن الخطيب يجب أن يحصل على فترة راحة طويلة خوفا من إجراء جراحة جديدة مشددا أن الخطيب يجب أن يحصل على راحة لمدة 3 أسابيع ثم يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي.

وأكمل أن الخطيب رفض من قبل أجراء جراحة لوضع مسامير لتثبيت الفقرات عقب علمه بضرورة الراحة لمدة شهرين عقب تلك الجراحة حتى تلتئم العظام بشكل سليم مرة أخرى.

وتابع أن الخطيب لا يملك خيارا الآن سوى الحصول على الراحة و تجنب الانفعالات.
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