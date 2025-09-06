أستاذ نحت: نجاح تجربة تصميم تمثال جديد جذب الاهتمام قبل افتتاح المتحف المصري خطوة صعبة

قال الدكتور ضياء عوض، أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، إن نجاح تجربة تصميم تمثال جديد جذب الاهتمام قبل افتتاح المتحف المصري الكبير يعد خطوة مهمة وصعبة في آن واحد، خاصة أن الفكرة تتعلق بإقامة عمل فني بمنطقة أثرية بالغة الحساسية مثل منطقة الأهرامات والمتحف.

وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين الدكتورة منة فاروق ونانسى نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الترشيح لتنفيذ المشروع جاء من مجلس الوزراء ومحافظة الجيزة، بالتعاون مع الدكتور طارق صبحي، استشاري مجلس الوزراء، حيث عُقدت عدة جلسات لمناقشة الفكرة والتوصل إلى رؤية فنية تتناسب مع طبيعة المكان وروح الحدث.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد أن أي فنان عند تنفيذ عمل فني في بيئة أثرية أو تاريخية يجب أن يضع في اعتباره ملاءمة العمل للمكان، مشددًا على أن الفن المصري يظل الأجمل والأقدر على التعبير عن حضارته، مشيرًا إلى أن التمثال الجديد يهدف إلى إضافة قيمة جمالية وثقافية تليق بحدث عالمي مثل افتتاح المتحف المصري الكبير.