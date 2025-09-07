أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة.. ووزير الطيران يكشف تفاصيل جديدة عن تجديد مطار القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أستاذ نحت: نجاح تجربة تصميم تمثال جديد جذب الاهتمام قبل افتتاح المتحف المصري خطوة صعبة

قال الدكتور ضياء عوض، أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، إن نجاح تجربة تصميم تمثال جديد جذب الاهتمام قبل افتتاح المتحف المصري الكبير يعد خطوة مهمة وصعبة في آن واحد، خاصة أن الفكرة تتعلق بإقامة عمل فني بمنطقة أثرية بالغة الحساسية مثل منطقة الأهرامات والمتحف.

عمرو أديب لـ الوزير: ليه مصر للطيران مبقتش زي الخطوط الجوية التركية؟!

سأل الإعلامي عمرو أديب، سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن سبب عدم مضاهاة شركة مصر للطيران لمستوى الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الإثيوبية.

وزير الطيران يكشف تفاصيل جديدة عن تجديد مطار القاهرة

قال سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الوزارة حريصة على حل كل المشكلات والشكاوى التي تتلقاها من المواطنين بشأن الخدمة في مطار القاهرة.

سهير حواس: مشروع تطوير القاهرة الخديوية يعيد للمنطقة رونقها الحضاري

قالت الدكتورة سهير حواس، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن مشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية يعد من المشروعات العملاقة والمهمة، لأنه لا يقتصر فقط على استرجاع الطابع المعماري والعمراني، بل يساعد أيضًا على استحضار التاريخ وتجسيده أمام الأجيال، مؤكدة أن العمران والمباني والمخططات التي يعيش الناس بينها تجعلهم في قلب التاريخ، بعدما عانت المنطقة فترات طويلة من التهميش والإهمال.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية في القاهرة التاريخية والعتبة وسور الأزبكية .

مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تنسيقا في غاية الأهمية بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات في هذه الآونة .

أحمد موسى: مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه على الإطلاق.

القضية الفلسطينية.. محلل سياسي يكشف الموقف المصري السعودي

أكد اللواء الدكتور محمد صالح الحربي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، إن الموقف المصري والسعودي تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ممتد منذ أمد بعيد.

عزة مصطفى: الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطًا سياسية ودبلوماسية علي مصر

أكدت الإعلامية عزة مصطفى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطًا سياسية ودبلوماسية ممنهجة على الدولة المصرية بهدف فرض واقع جديد يتعلق بفتح المعابر، خاصة معبر رفح، في محاولة لاستغلاله سياسياً.

أستاذ علوم سياسية: الهجمات الإسرائيلية والعقوبات تعرقلان المفاوضات الإيرانية الأمريكية

قال الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ العلوم السياسية، إن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يواجه عقبتين رئيسيتين مترابطتين، الأولى تتعلق بالهجمات الإسرائيلية على إيران التي تمت بدعم أمريكي، والتي ألقت بظلالها السلبية على أي جهود لإحياء اتفاق عام 2015 النووي.