رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية في القاهرة التاريخية والعتبة وسور الأزبكية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تفقد مشروع إحياء حديقة الازبكية التراثية بعد تطويرها ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الكثير من المثقفين على مر السنوات الماضية كانوا يشترون كتبهم من سور الأزبكية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إيه الجمال والروعة اللي شفناها النهاردة في مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المكان أصبح منظم بشكل كبير ضمن خطة الدولة للتطوير الشامل للقاهرة وضواحيها ".

