مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تنسيقا في غاية الأهمية بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات في هذه الآونة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مبادرة مصرية سعودية لرؤية خاصة بالأمن والتعاون في المنطقة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري تم عرض المبادرة المصرية السعودية التي حظيت بموافقة واسعة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" محدش هيفرض رؤيته في المنطقة إلا العالم العربي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة التي طرحت بمبادرة مصرية سعودية من أهم المبادرات"، مضيفا:" مفيش حد يفرض علينا سياساته ".