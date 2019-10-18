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رياضة

تعرف على التقرير الطبي الكامل لمحمود الخطيب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد الدكتور أحمد فرهود استاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي توجه إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية لإجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر وذلك بعد الآلام القاسية التي شعر بها خلال الفترة الماضية.

وقال الطبيب المعالج لمحمود الخطيب إنه سبق وأن أجريت 3 عمليات جراحية من قبل فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه إلى إتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

وأضاف أن الخطيب يتواجد تحت الملاحظة الطبية فى الوقت الحالي بعد إجرائه عملية الحقن وتشهد الساعات القليلة القادمة مغادرته المستشفي مؤكدًا أنه سيكون فى حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التى تعرض لها مؤخرًا.

وأشار الدكتور «فرهود» إلي أن الخطيب سبق وأن أجرى إحدى العمليات الجراحية فى ميونيخ الألمانية قبل سنتين تقريبًا لإستئصال الإنزلاق الغضروفي ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التي يقوم بها ومع إصراره المستمر على العمل لعدد ساعات طويلة على مدار اليوم في النادي وهو ما ترتب عليه تجدد آلام الظهر بشكل دفعه اليوم للتواجد للخضوع لعملية الحقن فى المستشفى الملكي بالإسكندرية.

وذكر الطبيب المعالج لرئيس الأهلي أنه يحتاج إلى الراحة التامة خلال الأسابيع القادمة من أجل التعافي من آلام الظهر ولتجنب الخضوع لعملية جراحية جديدة خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تحامله على نفسه بشدة بشكل أثر سلبيًا على الفقرات القطنية ودفعنا اليوم لإجراء عملية الحقن بعد شعوره بآلام شديدة خلال الفترة الماضية .

وأضاف أن الفريق المعالج لمحمود الخطيب بذل مجهودًا كبيرًا معه بمجرد وصوله إلى المستشفى الملكي من أجل إنهاء عملية الحقن بنجاح وأكد له الجميع على أهمية الحصول على قسط كبير من الراحة وتجنب الضغوط والانفعالات خلال الفترة القادمة لتجنب التدخل الجراحي للمرة الرابعة «لا قدر الله» مستقبلًا.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد قام بعرض نفسه مؤخرًا على الطبيب الألماني بيرتا لانفي والذي تواجد في زيارة المستشفى الملكي بالإسكندرية.

وأجرى الخطيب العديد من الفحوصات الطبية والأشعات قبل الخضوع للكشف الطبي بمعرفة الطبيب الألماني والذي سبق وأن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر وذلك في حضور الطبيب المصري الشهير أحمد فرهود. جاءت زيارة الخطيب فى وقت سابق للطبيب الألماني بالأسكندرية بعدما شعر رئيس الأهلي ببعض الآلام القاسية بالظهر في الأيام الأخيرة واضطر للجوء لبعض المسكنات قبل الخضوع اليوم لعملية الحقن فى الفقرات والجذور العصبية.
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