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رياضة

القمة ليس لها مقاييس محددة .. عدلي القيعي يدافع عن بيان الأهلي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:43 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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ياسمين تيسير
أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أن بيان الأهلي الصادر أمس جاء من أجل الحفاظ على النظام مشددا أن الاهلي أصر على احترامه الشديد لقرار الأمن و لكن مع الحفاظ على حقوقه كاملة.

وأضاف القيعي في تصريحات لقناة " الأهلي " أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ليس بها أي مقاييس محددة مشددا أنه من الصعب تحديد الفائز قبل المباراة وفقا لمستوى اي فريق منهما في مباريات أخرى.

وتابع أن الأهلي أصدر البيان فقط للحفاظ على النظام والمساواة دون الأخذ في الاعتبار مستوى الفريق في الوقت الحالي مشددا انه من الصعب الحكم بان مصلحة الزمالك كانت في تأجيل المباراة أم لا.

وأكمل عدلي القيعي أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تدير الامور بنفس طريقة الاتحاد السابق برئاسة هاني ابو ريدة مؤكدا ان الازمات هي من تكشف عن قوة الاتحاد و كيفية ادارته للامور

وتابع عدلي القيعي أن تاجيل مباراة القمة اربك جميع فرق الدوري الممتاز حتى مجلس ادارة الزمالك اعلن أن الفريق كان يرغب في خوض المباراة مشددا انه في حال موافقة الامن فمن الممكن ان تقام المباراة بدون جمهور السبت المقبل خاصة في ظل وجود مباراة للزمالك في هذا اليوم امام المقاولون العرب
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