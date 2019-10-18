رجلى مبوظة الصورة.. أحمد فهمي يشعل السوشيال بصورة جديدة له.. شاهد

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام".وعلق أحمد فهى على الصورة قائلا " رجلى مبوظة الصورة".ونالت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : برنس - مكنتش باينة - عسل والله .وكان آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي شاركها فيه الفنانة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.