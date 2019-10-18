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فن

رجلى مبوظة الصورة.. أحمد فهمي يشعل السوشيال بصورة جديدة له.. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:23 ص
احمد فهمى
احمد فهمى
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلق أحمد فهى على الصورة قائلا " رجلى مبوظة الصورة".

ونالت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : برنس - مكنتش باينة - عسل والله .

وكان آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي شاركها فيه الفنانة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.
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رجلى مبوظة الصورة

A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on

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