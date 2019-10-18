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توك شو

القاهرة تواصل تحركاتها الدولية فى أزمة سد النهضة.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
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البهى عمرو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصري اليوم
القاهرة تواصل تحركاتها الدولية فى أزمة سد النهضة.

أخبار اليوم
الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا .. قضايا جديدة على أجندة منتدى العالم 2019.

بوابة الأهرام
النقل: انتظام حركة الخط الأول للمترو من المرج الجديد إلى حلوان فى الاتجاهين.

الوطن
الاتصالات: مصر تحتل المركز 100 من بين 144 دولة فى جودة الإنترنت.

صدي البلد
الإحصاء: زيادة 180 % فى استثمار الحكومة بالخدمات العلاجية والصحة.

الشروق
رئيس جهاز التعمير والإسكان: توفير 50 ألف فرصة عمل من إنشاء محور 30 يونيو.
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