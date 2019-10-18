القاهرة تواصل تحركاتها الدولية فى أزمة سد النهضة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



المصري اليوم

القاهرة تواصل تحركاتها الدولية فى أزمة سد النهضة.



أخبار اليوم

الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا .. قضايا جديدة على أجندة منتدى العالم 2019.



بوابة الأهرام

النقل: انتظام حركة الخط الأول للمترو من المرج الجديد إلى حلوان فى الاتجاهين.



الوطن

الاتصالات: مصر تحتل المركز 100 من بين 144 دولة فى جودة الإنترنت.



صدي البلد

الإحصاء: زيادة 180 % فى استثمار الحكومة بالخدمات العلاجية والصحة.



الشروق

رئيس جهاز التعمير والإسكان: توفير 50 ألف فرصة عمل من إنشاء محور 30 يونيو.

