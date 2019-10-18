بعد مشاركته في بينالي القاهرة 2019.. معرض جديد للفنان الكولومبي كاميلو أرياس

يقدم كاميلو أرياس، مجموعته الجديدة من اللوحات "اصول سايكدليك" في قاعة الزمالك للفنون بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2019.



ويأتي المعرض بعد مشاركة أرياس تمثل كولومبيا في بينالي القاهرة 2019، حيث عرض عمله في متحف الفن الحديث في مصر.



وتبرز المشاهد الملونة المرسومة في لوحاته البشر والطبيعة وهي مندمجة في ألوان استوائية نابضة بالحياة، مما يخلق مناظر طبيعية سريالية تنقل رسالة عن اكتشاف الذات من قبل الفنان حيث يمجد جذوره المتأصلة في أمريكا اللاتينية ، وجوانب وقصص مختلفة عن بلده الأصلي: كولومبيا والازدواجية الجوهرية لكل شيء في الكون.



استغرق الأمر من كاميلو أرياس أكثر من عامين بقليل لإنهاء هذه المجموعة، وهي تتألف من لوحات على قماش وخشب ، مصنوعة من مواد مختلفة مثل الأكريليك والألوان الزيتية ، وأيضًا مواد تجريبية مثل مسحوق النوبة المصري المصنوع يدويًا والمخلوط ببعض المواد الكيميائية لإنشاء قوامها الخاص ، وكذلك الزجاج ، والراتنجات والمواد العضوية بهدف تجاوز الحدود المسطحة للقماش لإنشاء أكوان ثلاثية الأبعاد تجذب العين والعقل.



يقول ارياس "أنا نتاج حكمة السكان الأصليين ، وتمرد العبيد الأفارقة ، وقوة الغزاة الأوروبيين. أنا فخور بكوني مزيج من ثقافات هذه الحضارات الثلاث. في عروقي، يجري تاريخ الامبراطوريات العظمى وهو الشي الذي أعرضه في هذه المجموعة". مع هذا المعرض ، يُظهر الفنان فخره بأصوله الأمريكية اللاتينية ، وحيوية لوحة الألوان الكولومبية وعجائب السكان الأصليين و قصصهم وقوامهم ومناظرهم الطبيعية. يقول الفنان في إشارة إلى الإلهام الذي طبعه الكاتب غابرييل جارسيا ماركيز في بعض أعماله ورسالته: "انها عينة من ما يمثله بالنسبة لي ، بعد أن ولدت في بلد الواقعية السحرية".



كما يتأثر أسلوبه بكبار الرسامين الراحلين: فان جوخ ومونيه وكوروت ، ومع ذلك ، فهو مصر على تطوير أسلوبه الخاص. "أرسم خيال بسيكوديلي استوائي. أرسم بألوان نقية وحيوية. أعمالي غارقة في الطبيعة والحياة ، في الجبال والبحر ، وعلى الرغم من أن كلامي يتحدث عن القلق والفساد والموت ، إلا أن طريقة رسمي تحمل شعارات الفرح والمثابرة ، وهي صفات مميزة لكولومبيا في جميع أنحاء العالم". يقول أرياس: "أرسم مصائب البشرية ومرض المجتمع من خلال عوالم سريالية وهياكل وأكوان ومجرات رائعة". تميزت طفولة كاميلو بالمناظر الطبيعية النابضة بالحياة في سلاسل الجبال في كولومبيا و كذلك المشاهد القاسية للحرب بين القوات المسلحة الثورية الكولومبية والدولة والفصائل شبه العسكرية. هذه التجارب غرست فيه القيم التي هي جزء من فلسفته في الحياة وأسلوبه في الفن.



نبذة عن الفنان



أرياس هو فنان بصري دولي يبلغ من العمر 32 عامًا. من خريجي الإعلام السمعي البصري من جامعة بولوتيكنيكو جرانكولومبياني في بوجوتا، اختصاص سينما مع اعتماد دولي في الرسوم المتحركة وتصميم الشخصيات ثلاثية الأبعاد.



في عام 2014 ، أقام أرياس أول معرض فردي له في بنما بعنوان "مظاهرة"، ومعرض جماعي ثانٍ بعد عام واحد فقط بالتعاون مع سفارة بنما في مصر. شارك بعد ذلك في معرض جماعي مع معرض زونزون في تولوز بفرنسا كجزء من الحدث السنوي "لاتينوغراف" الذي عقد في مدن مختلفة في فرنسا في أغسطس 2017.



يتمتع بخبرة واسعة في الرسوم العملاقة على الجدران أو ما يعرف بالجداريات ، حيث أنجز العديد منها في كولومبيا وبنما ومصر وأيسلندا وإسبانيا. في يونيو 2019 ، تمت دعوته من قبل وزارة الثقافة لعرض لوحته المعروفة باسم "الوحدة في التنوع" و ذلك بمتحف الفن الحديث في مصر خلال تضاهرة بينالي القاهرة.