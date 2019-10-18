قصف على محيط بلدة رأس العين بعد إعلان الهدنة في الشمال السوري

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن محيط بلدة رأس العين شمال شرقي سوريا شهد قصفا صباح اليوم /الثلاثاء/ وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.



وذكرت مصادر محلية، أنه سُمع صوت إطلاق نار ورشاشات في منطقة بلدة رأس العين الحدودية مع تركيا، دون الحديث عن وقوع خسائر.



وتأتي هذه التطورات بعد أقل من يوم من اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا عن وقف الأخيرة لهجومها لمدة 5 أيام للسماح للقوات التي يقودها الأكراد بالانسحاب من المنطقة الحدودية.