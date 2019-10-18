بفضل الضبطية القضائية.. 20 مليون جنيه حصيلة سرقة التيار بشركة شمال الدلتا للكهرباء

استعرض المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تقريرًا تضمن ميزانية العام المالى 2018/ 2019 والتى ما تم مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر.



وأوضح عسل جهود الشركة أن الشركة قامت بكثير من الأعمال التى تؤدى إلى التطور فى مكونات الشبكة حيث بلغ عدد لوحات توزيع جهد متوسط (237) لوحة حيث تم إضافة عدد (12) لوحة خلال عام 2018/2019 ، وبلغت أطوال خطوط شبكات الجهد المتوسط (9960,71) كم حيث تم إضافة ( 19,63) كم خلال عام 2018/2019 .



كما بلغت أطوال كابلات الجهد المتوسط (7416,29) كم حيث تم إضافة ( 421,77) كم خلال عام 2018/2019.



وبلغت إجمالى عدد المحولات (18123) محول بسعة إجمالية (5777,547) م.ف.ا حيث تم تركيب (428) محول بسعة (31,971 ) م.ف.أ خلال عام 2018/2019.



وأضاف أن أطوال خطوط شبكات الجهد المنخفض قد بلغت (23198.16) كم حيث تم إضافة (149.81) كم خلال عام 2018/2019، وبلغت أطوال كابلات الجهد المنخفض (3213.77) كم حيث تم إضافة (95.64) كم خلال عام 2018/2019 .



وحول الحمل الأقصى أوضح عسل أن الحمل الأقصى بلغ (2376,5) م.وات خلال عام 2018/2019 مقابل (2345,8) م.وات خلال عام 2017/ 2018 بنسبة تطور تصل إلى حوالى (1.3)%.



ونتيجة لما سبق أكد عسل أنه تحسنت مؤشرات جودة التغذية الكهربائية فانخفض متوسط عدد الانقطاعات لكل مشترك بالسنة (SAIFI) ليصل إلى 0.879انقطاع/مشترك لعام 2018/2019 مقابل 0.886 انقطاع /مشترك محقق خلال عام 2017/2018، وانخفض متوسط الفترة الزمنية للانقطاع لكل مشترك بالسنة (SAIDI) ليصل إلى 110 دقائق /مشترك لعام 2018/2019 مقابل 115 دقيقة /مشترك محقق خلال عام 2017/2018، كما انخفض متوسط فترة الانقطاع الواحد خلال السنة (CAIDI) ليصل إلى125 دقيقة /انقطاع لعام 2018/2019مقابل 129دقيقة /انقطاع محقق خلال عام 2017/2018.



وحول برامج الصيانة أوضح عسل أن الشركة قامت بتنفيذ خطة الصيانة السنوية على لموزعات الجهد المتوسط بمتوسط شهري ( 21 ) موزع بنسبة تنفيذ 100% من المستهدف ، والمغذيات الهوائية جهد متوسط بمتوسط شهري (43) مغذى بنسبة تنفيذ 98% من المستهدف ، ولمحولات التوزيع بعدد شهري ( 1225) محول بنسبة تنفيذ 100% من المستهدف، وأكشاك سكاكين الجهد المتوسط بمتوسط شهري ( 78) كشك بنسبة تنفيذ 100% من المستهدف، والخطوط الهوائية جهد منخفض بمتوسط شهري ( 2164) كم بنسبة تنفيذ 97% من المستهدف.



ومن أجل تحسين جهود الشبكة أوضح عسل أنه يتم إعداد الدراسات الفنية لكافة العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها طبقًا للاحتياجات لرفع نسب مؤشرات الأداء وتقليل الفقد وتحسين الجهد وتخفيف أحمال المحولات مما يؤدى إلى رفع كفاءة الشبكات وتحسين أدائها.



كما تم تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض حيث تم تحديد سعة المكثفات المطلوب تركيبها وتم تركيب مكثفات بسعة إجمالية 9.63م.فار ليصل إجمالي سعة المكثفات المركبة 493.202 م.فار حتى 30/6/2019 بنسبة 21% من الحمل الأقصى.



وتم إعداد خطة زمنية لتحويل المغذيات الإشعاعية إلى مغذيات حلقية خلال أربع سنوات اعتبارا من 2019/2020 بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة حيث بلغ عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية ( 1770) مغذى منهم عدد (442) مغذى إشعاعي.



وأضاف أنه لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة فقد تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة طبقًا للقرار رقم (40) لسنة 2019 بتاريخ 21/2/2019 وعددها (15) فرقة صيانة ( 4 بقطاع شمال الدقهلية ، 4 بقطاع جنوب الدقهلية، 4 بقطاع كفر الشيخ، 3 بقطاع دمياط).



وأوضح أنه نظرًا للطبيعة الجغرافية لمحافظة كفر الشيخ والمتابعة المستمرة لأعمال فرق الصيانة فقد تم استحداث فرقة صيانة خامسة بهندستى (مطوبس - فوة ) ليكون إجمالى عدد فرق الصيانة (16) فرقة ، وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية اللازمة لإتمام الأعمال طبقًا للأصول الفنية المعتمدة.



كما قامت الشركة من خلال القياس والدراسة والتحليل لأحمال المحولات بالتعامل مع الانخفاض فى الجهد لعدد (627) محول بقدرات مختلفة من إجمالى عدد ( 1055 ) محول بدءا من 2/2019 مما انعكس على تحسين أداء الشبكة.



وقامت الشركة بتركيب عدد (10) منظمات جهد Regulator (AVR) Automatic Voltage 500 أمبير على مغذيات الجهد المتوسط لعدد ( 4 ) مغذى.



وفيما يتعلق بالخطة ( الإستثمارية والطموحة ) أوضح أن الشركة بصدد الاستمرار في إحلال وتجديد الشبكات لتحسين أداء مكونات الشبكة كالتالي:



· إحلال عدد (8) لوحات توزيع جهد متوسط ( الأستاد - السنبلاوين الجديدة – السنبلاوين القديمة – الصناعية طريق السنبلاوين – ميت سلسيل – شربين – شرق بلطيم – بيلا الجديدة).



· إضافة عدد (3) لوحات توزيع جهد متوسط ( الجرايدة – الجامعة القديمة – 1/2لوحة جديلة – 1/2لوحة دكرنس)



· إضافة عدد (146) محول( نقاط تحسين جهد ) بإجمالي سعة ( 27.14 م.ف.أ. ) لفك الاختناقات .



· تقسيم عدد (24) مغذى هوائي جهد متوسط بإجمالي أطوال (180.447) كم .



· إحلال عدد (37) خط هوائي جهد متوسط بإجمالي أطوال (323.673) كم .



· إحلال (108.576) كم وإنشاء (454.43) كم كابلات جهد متوسط .



· إحلال عدد (2685) عامود وإضافة عدد (453) عامود جهد متوسط .



· إحلال عدد (376) محول بإجمالي سعة ( 264.3م.ف.أ ) بنظام الإحلال المتتابع ( رأسية / أفقية ) ساهمت في إعادة توزيع أحمال (1696) محول .



· إحلال ( 11883.508) كم وإنشاء ( 1069) كم هوائي جهد منخفض .



· إحلال (31.881) كم و إنشاء (7.317) كم كابلات جهد منخفض.



· إحلال عدد (48404) عامود وإضافة عدد (711) عامود جهد منخفض .



· بلغ ما تم تنفيذه خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 30/6/2019مبلغ 111.7 مليون جنية مقابل مبلغ 22.7 مليون جنية خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/12/2018 بزيادة 89 مليون جنية) حوالى أكثر من أربعة أضعاف ما تم صرفه ).



· بلغ إجمالي ما تم تنفيذه بالخطة الاستثمارية مبلغ وقدرة (171.8 ) مليون جنية .



· بلغ إجمالى ما تم تنفيذه بالخطة الطموحة حوالى ( مليار و93 مليون جنيه ) .



وحول المشروعات القومية تولي الشركة اهتمامها بتنفيذ المشروعات القومية الواقعة بنطاق الشركة:



· مشروعات الإسكان الاجتماعي : زايد (2،1) بجمصه ، جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط ،منطقة سندوب بمدينة المنصورة، المنزلة ،نبروه ، الامتداد العمراني برأس البر ، كفر سعد ، الزرقا ، شطا.



· مشروعات : المنصورة الجديدة ، 108 فدان بالمنطقة الصناعية بجمصه ، مدينة الاثاث بدمياط، جامعة دمياط الجديدة ، الرمال السوداء ببلطيم ، إنارة الطريق الدولي الساحلي ببلطيم .



· محطات مياه الشرب والصرف الصحي ، محطات الري المطور والحقلي ، محطات الخلط الوسيط بعدد (48) محطة بنسبة (52.2%) من إجمالى عدد المحطات على مستوى الجمهورية ، إعادة تأهيل بحيرة المنزلة ، تعديل شبكة الجهد المتوسط والمنخفض المتعارضة مع إنشاء طريق ترعة السلام – السرو ، مزلقانات السكة الحديد، المدارس ، كبائن الاتصالات .





وحول مشروعات الغير تهتم الشركة بتنفيذ مشروعات الغير وذلك لتشجيع الإستثمار وزيادة موارد الشركة حيث تم الانتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ (348,9) مليون جنيه بنسبة 109% من المستهدف السنوي البالغ قيمته (320) مليون جنية .





وحرصًا على سلامة المواطنين وجودة الخدمة قامت الشركة بتحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه بخطة الإستبدالات (66.6) مليون جنية .





وحول السلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى



· تم الإهتمام بشراء مهمات عديدة للسلامة والصحة المهنية ، وتم تفعيل برنامج المرور على أجهزة الإطفاء ولوحات التوزيع وحجرات المحولات والأكشاك للتأكد من سلامتها وتدوين حالتها بكارت الصلاحية حيث تم المرور على عدد (4021)جهاز إطفاء خلال أشهر 4 ، 5 ، 6 / 2019.



· تدريب العاملين على أعمال الدفاع المدني واستخدام أجهزة الإطفاء بإدارات الحماية المدنية بكل قطاع بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديريات الأمن بالمحافظات .



· تعميم إجراءات محكمة لضمان تفعيل منظومة السلامة والصحة المهنية منها إستحداث نموذج ملصق علامة خطر لوضعه على الأكشاك وحجرات المحولات ولوحات الجهد المنخفض وإحكام غلقها مع إعداد برنامج زمني للمرور علي الأكشاك والمحولات للتأكد من إحكام الغلق ابتداءً من 2/2019 حيث تم المرور على (13609) محول بنسبة 75% من إجمالي (18123) محول







وفى مجال تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة



· تم بيع (1072545) لمبة ليد قدرات مختلقة بما حقق وفر في الطاقة قدرة (153948) م.و.ساعة بنسبة وفر (90)% .



· تم تركيب عدد (140471) كشاف ليد ، وعدد (8612) عداد ثلاثي بالتايمر للتحكم في الفصل والتوصيل وعدد (138180) كشاف صوديوم عالي الضغط لإنارة الشوارع .



وحول مجال الطاقة الجديدة والمتجددة :



• ربط محطة سخا 1 لتوليد الطاقة الكهربائية من المخلفات البيوجاز قدرة 1000 ك.وات على الشبكة بمحطة صرف سخا وجارى متابعة انشاء محطة سخا 2 بقدرة 1000 ك.وات بسخا – كفر الشيخ .



• البدء في تركيب (3) محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية اعلي مباني قطاعات الشركة بإجمالي قدرة (40 ك.وات ).



• متابعة تشغيل وصيانة محطات الشركة بعدد (10) محطات .



• متابعة (5 ) مشاريع إنشاء محطات طاقة شمسية لدى المشتركين والتعاقد معهم لشراء الطاقة الموردة من هذه المحطات بنظام صافى الاستهلاك ( NET-Metering ).



• عمل دراسات للطاقة الشمسية بعدد (8) دراسات لمستثمرين بنطاق الشركة.





وحول الإجراءات التي قامت بها الشركة لتحسين الأداء التجاري :



· تشكيل مجموعات عمل لمتابعة أعمال الكشف وحصر التراكمات المسجلة بالعدادات .



· زيادة عدد محاضر الضبطية القضائية حيث بلغت 4899 محضر خلال عام 2018/2019 مقابل 3989 محضر عن الفترة المماثلة من العام المالي 2017/2018 بزيادة 910 محضر بنسبة تطور 23%، حيث بلغت قيمة المتحصلات النقدية من الضبطية القضائية خلال العام المالي 2018/2019 مبلغ 20,2 مليون جنيه .









· تعديل برنامج الإصدار الآلي بحيث يقوم بتشريح كميات التراكم وتقسيط قيمتها على أقساط تتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك .



· مراجعة التوصيلات ومعايرة العدادات وثوابتها من خلال برنامج زمني وفي هذا الاطار قامت الشركة بتدريب مجموعة من المهندسين و تدبير أجهزة معايرة حديثة حيث تم مراجعة التوصيلات ومعايرة 213680 عداد أحادي و 42373 عداد ثلاثي خلال العام المالي 2018/2019 .



· زيادة عدد وحدات الشحن المحمولة إلى 97 وحدة بالاضافة الى 56 مركز شحن رئيسي و52 مركز شحن فرعي.



· تركيب 12911 عداد مسبوق الدفع لدور العبادة على مستوى قطاعات الشركة من إجمالي 16182 عداد بنسبة 56% وجاري تركيب باقي العدادات طبقا للبرنامج الزمني المعد لخطة التنفيذ .



تركيب 11088 عداد مسبوق الدفع للمصالح الحكومية على مستوى قطاعات الشركة حتى 30/6/2019 من إجمالي عدد 15474عداد بنسبة 72% وجاري التعميم على باقي المصالح .



التنسيق مع شرطة الكهرباء وحاملي صفة الضبطية القضائية عند تحرير محاضر سرقات التيار مما كان له الأثر في زيادة متحصلات الضبطية القضائية و التي بلغت خلال العام المالي 2018/2019 مبلغ 20,2 مليون جنيه مقابل 8,5 مليون جنيه بالعام المالي 2017/2018 بزيادة قدرها 11,7مليون جنيه بنسبة تطور 138% .



· استحداث تطبيق نظام الباركود لسرعة ودقة الجرد السنوي والشهري والمفاجئ على المحصلين لضمان سلامة العهد.



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