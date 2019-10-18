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أخبار العالم

بعد ساعات من الاتفاق.. فصائل موالية لتركيا تخرق وقف إطلاق النار شمال سوريا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
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أحمد محرم
نقلت قناة «العربية» عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل موالية لتركيا هاجمت قافلة إمدادات طبية كانت في طريقها إلى بلدة رأس العين الكردية شمال شرقي سوريا.

وقال مراسل لـ«رويترز» إنه تم سماع دوي قصف وإطلاق للأسلحة النارية في منطقة رأس العين بشمال شرق سوريا اليوم الجمعة وذلك بعد يوم من اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة على وقف هجومها في سوريا لمدة 5 أيام للسماح بانسحاب القوات التي يقودها الأكراد.

وسمع المراسل من بلدة سيلانبينار التركية المقابلة لرأس العين عبر الحدود دوي أصوات الأسلحة الرشاشة والقصف في المنطقة السورية.
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