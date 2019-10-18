أزمة فى منتخب مصر .. المحترفون صداع فى رأس البدرى .. ومباراة ودية بالمحليين

يواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بحثه عن مباراة ودية يخوضها الفراعنة بدون اللاعبين المحترفين فى المعسكر المقبل حيث يسعى حسام البدرى لاستغلال فترة توقف الدوري المصري المقرر لها 28 أكتوبر الجارى .



وتكمن المعوقات التي يواجهها الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى عدم قدرة اللاعبين المحترفين على الانضمام لمعسكر المنتخب قبل ١١ نوفمبر وهي بداية فترة الأجندة الدولية وبالتالي يتأكد غيابهم عن الانضمام لتجمع الفريق قبل هذا الموعد وحضورهم على المعسكر الختامي قبل مواجهة كينيا ٣ أيام فقط بالإضافة إلي ارتباط فريق بيراميدز بمشاركته الافريقية وخوضه لمباراة العودة أمام بطل تنزانيا يوم ٣ نوفمبر ومعه المصري البورسعيدي الذي يشارك في نفس البطولة وكذلك ارتباط الإسماعيلي بمباراته المؤجلة بالدوري المصري مع طنطا يوم ١٠ نوفمبر.



وتكمن المشكلة الأساسية بتحديد الفترة من أول نوفمبر وحتي ٩ لخوض منافسات الأدوار الأولى لأندية الدوري المصري الممتاز بمسابقة كأس مصر.



ويرغب حسام البدرى فى إقامة مباراة ودية يوم 8 من نفس الشهر استعدادا لمواجهة كينيا، حيث يرغب البدرى فى الاطمئنان على لاعبيه قبل بدء مشوار التصفيات.



وعقد الجهاز الفنى للمنتخب اجتماعا خلال الساعات الماضية، شهد مناقشة المشاكل والأزمات التي تواجه استعداداته لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر .



وحصر حسام البدري مع أفراد جهازه المعاون المعوقات الخاصة بإقامة معسكره التدريبي المقبل لمحاولة تلاشيها لإمكانية الاستفادة من فترة توقف الدوري يوم 28 أكتوبر الجاري بسبب ارتباطات المنتخب الأوليمبي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بتقديم معسكر الفريق وبدء استعداداته للمرحلة المهمة خلال شهر نوفمبر.







