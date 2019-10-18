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رياضة

انطلاق دوري الكرة النسائية الممتاز .. اليوم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
كرة قدم
كرة قدم
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عبدالله هشام
تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية في الثانية والنصف مساء.

وتشهد الجولة الأولى مواجهات قوية بين اندية مركز شباب الاميرية في مواجهة كفر سعد والإعلاميين في مواجهة وادي دجلة و الصيد بالمحلة في مواجهة المصري القاهرة والطيران في مواجهة المؤسسة العمالية والترام في مواجهة مركز شباب بشتيل والمعادي واليخت باي بعد انسحاب المجموعات العلمية من مسابقة الدوري هذا الموسم رسميا.

وتحظى مباريات الدوري باهتمام كبير من الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة.حسين عبد اللطيف الذي حرص علي متابعة المباريات انتقاء افضل العناصر والوقوف علي المستوى الفني للاعبات عن قرب وتم تقسيم الجهاز الفني لمجموعتين لمتابعة مباراة الأميرية وكفر سعد ومباراة الطيران والمؤسسة العلمية.

وإليكم جدول مباريات الموسم الحالي :
انطلاق دوري الكرة النسائية الممتاز .. اليوم
انطلاق دوري الكرة النسائية الممتاز .. اليوم
انطلاق دوري الكرة النسائية الممتاز .. اليوم
انطلاق دوري الكرة النسائية الممتاز .. اليوم
انطلاق دوري الكرة النسائية الممتاز .. اليوم
انطلاق دوري الكرة النسائية الممتاز .. اليوم
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