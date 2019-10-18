بطراز معمارى شكلته فنانة سويسرية.. تعرف على سر تسمية قرية تونس بالفيوم

قرية تونس إحدى القرى السياحية التابعة لمحافظة الفيوم والتي أستطاع سكانها التخلص من البطالة بفضل الفنانة السويسرية إيفيلين بيوريه.



تقع القرية على ضفاف بحيرة قارون وتبعد 60 كيلو مترًا عن مدينة الفيوم، وأكثر من 100 كيلو مترًا عن مدينة القاهرة. تضم القرية 250 منزلًا أنشأها المعماري حسن فتحي. كانت القرية تعاني من الفقر إلى أن جاءت إيفيلين بيوريه وهي سويسرية الجنسية أقامت في القرية وحولتها إلى قرية سياحية، وأصبحت كأنها جزء من دولة تونس من الناحية الشكلية والطراز المعمارى لذلك سميت بهذا الاسم.



فالقرية التى تبعد حوالى 70 كيلو متر عن مدينة الفيوم وتتبع مركز يوسف الصديق أحدى مراكز محافظة الفيوم تحولت فجأة من قرية ريفية بسيطة شديدة الفقر الى قبلة للجمال والفن والطبيعة الخلابة يتجه إليها عشاقها من جميع أنحاء العالم وأجبرت العديد منهم على ترك بلادهم من دول العالم الأول ليقيموا فيها.



والقرية كما هو اسمها في الحقيقة، كانت في البداية مجرد مجموعة عشش يسكنها عدد محدود من العمال والفلاحين، واستمر الحال على ما هو عليه حتى تم تشييد أول بيت بطريقة القباب والأبواب السائدة الآن في القرية والمشابهة لطراز البيوت التونسية. ونتيجة لهذه النشأة أصبحت القرية تضم تنوعا فريدا، ففيها يعيش الفلاحون بجوار الأجانب في تناغم وألفة حقيقية.



ويقع متحف الكاريكاتير على مدخل القرية أسسه الفنان محمد عبلة وهو مبني على طريقة بيوت الريف الطينية.يضم المتحف أكثر نحو 500 لوحة كاريكاتيرية من بداية القرن العشرين حتى وقتنا الحاضر من صحف ومجلات، منها روز اليوسف والكشكول، المكوكة، المطرقة وغيرها. حيث تعود أقدم رسومات المجموعة لعام 1927.