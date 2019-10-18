أحداث لبنان.. سمير جعجع يدعو الحريري لتقديم استقالته

نقل موقع "24" الإخباري الإماراتي عن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، دعوته اليوم الجمعة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاستقالة.



وجاءت الدعوة في خضم استمرار التظاهرات في البلاد لليوم الثاني على التوالي مع استعداد الحكومة إلى طرح مشروع موازنة 2020 والتي تتضمن العديد من البنود الإصلاحية ومن بينها سلة جديدة من الضرائب.



وقال جعجع، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام "أوجِّه دعوة صادقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرًا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مما أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها".



وفي حين أكد على علمه بالمجهود الذي يبذله الحريري "ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر".



وأضاف أن "أفضل ما يمكن أن يقدّمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدًا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تمامًا وجديدة تمامًا تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتنصادي المطلوبة في البلد".



كان موقع "مستقبل ويب" التابع لحزب رئيس الحكومة أورد بأن الحريري سيتوجه بكلمة للبنانيين بعد ظهر اليوم.