Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أحداث لبنان.. سمير جعجع يدعو الحريري لتقديم استقالته

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:37 ص
سعد الحريري وسمير
سعد الحريري وسمير جعجع
Advertisements
أحمد محرم
نقل موقع "24" الإخباري الإماراتي عن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، دعوته اليوم الجمعة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاستقالة.

وجاءت الدعوة في خضم استمرار التظاهرات في البلاد لليوم الثاني على التوالي مع استعداد الحكومة إلى طرح مشروع موازنة 2020 والتي تتضمن العديد من البنود الإصلاحية ومن بينها سلة جديدة من الضرائب.

وقال جعجع، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام "أوجِّه دعوة صادقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرًا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مما أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها".

وفي حين أكد على علمه بالمجهود الذي يبذله الحريري "ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر".

وأضاف أن "أفضل ما يمكن أن يقدّمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدًا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تمامًا وجديدة تمامًا تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتنصادي المطلوبة في البلد".

كان موقع "مستقبل ويب" التابع لحزب رئيس الحكومة أورد بأن الحريري سيتوجه بكلمة للبنانيين بعد ظهر اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنان: جعجع يدعو رئيسي الجمهورية والحكومة للإمساك بزمام قرار السلم والحرب

حزب القوات اللبنانية: لا يجب أن يقحم حزب الله لبنان في حرب من أجل إيران

ترشيحاتنا

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

بيان عاجل من السعودية بشأن مظاهرات لبنان

أنيسة حسون تعلق على بيان النادي الأهلي بشأن الدوري

لن تتوقع .. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب لبن دافئ قبل النوم ؟

بالريش الأسود.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جديدة في إيطاليا

في ظل اشتعال أزمات الدوري.. حازم إمام يوجه رسالة صادمة لـ جماهير الكرة المصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن

بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة

بدون مكياج.. هيدي كرم بإطلالة صباحية في الويك اند