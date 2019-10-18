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مرأة

الأمير ويليام وكيت يطعمان كلاب الجيش الباكستاني .. صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:54 م
كيت و ويليام في باكستان
كيت و ويليام في باكستان
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رشا عوني
في آخر يوم من الجولة الملكية للأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون في باكستان، زار الأمير وزوجته مركز إسلام آباد للكلاب التابع للجيش.

وداعب الأمير و زوجته الكلاب وقاما بإطعامهم وتعرفا على برنامج تدريب الحيوانات بالجيس، وانتشرت الصور بوسائل الإعلام العالمية.

وتألقت كيت ميدلتون في معطف أسود بسيط من ماركتها المفضلة Beulah، ووصل سعره 675 جنيها إسترلينيا.

ومن المقرر أن يعود الأمير ويليام وكيت ميدلتون إلى القصر الملكي بلندن اليوم بعد انتهاء الزيارة الملكية إلى باكستان.
الأمير ويليام وكيت يطعمان كلاب الجيش الباكستاني .. صور
الأمير ويليام وكيت يطعمان كلاب الجيش الباكستاني .. صور
الأمير ويليام وكيت يطعمان كلاب الجيش الباكستاني .. صور
الأمير ويليام وكيت يطعمان كلاب الجيش الباكستاني .. صور
الأمير ويليام وكيت يطعمان كلاب الجيش الباكستاني .. صور
الأمير ويليام وكيت يطعمان كلاب الجيش الباكستاني .. صور
الأمير ويليام وكيت يطعمان كلاب الجيش الباكستاني .. صور
الأمير ويليام وكيت يطعمان كلاب الجيش الباكستاني .. صور
الأمير ويليام وكيت يطعمان كلاب الجيش الباكستاني .. صور
الأمير ويليام وكيت يطعمان كلاب الجيش الباكستاني .. صور
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