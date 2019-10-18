احذري .. الإجهاد في أثناء الحمل يضر بمخ الجنين

تشعر السيدات خلال فترة الحمل بالضغط النفسي والإجهاد بدرجة عالية، ولكن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن الإجهاد يشكل خطرًا كبيرًا على الجنين.



فقد أظهر بحث جديد أن النساء اللائي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لخطر إصابة أطفالهن باضطراب الشخصية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



والأطفال الذين تعاني أمهاتهم من ضغوط شديدة أثناء الحمل هم أكثر عرضة بنسبة 10 أضعاف للإصابة بمشكلة سلوكية في سن الثلاثين. وهؤلاء الأمهات اللائي يتعرضن للإجهاد المعتدل أكثر عرضة أربع مرات.



ويعتقد الخبراء أن السبب في ذلك هو أن الإجهاد أثناء الحمل ، مع وجود مستويات عالية من هرمون الكورتيزول المرتبط به، يؤثر على نمو مخ الطفل.



وتشمل اضطرابات الشخصية مجموعة واسعة من المشكلات السلوكية مع التفكير المضطرب والسلوك الدافع والعدوان، ويقول قائد الدراسة روس برانيجان ، من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا: "تبرز هذه الدراسة أهمية توفير الدعم للصحة العقلية والإجهاد لكل من النساء الحوامل والأسر خلال فترة ما قبل الولادة وبعدها '.

