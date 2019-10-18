لبنان.. توقعات باستقالة سعد الحريري في كلمة مرتقبة بعد قليل

أعلن مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة، إلغاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة اليوم في قصر الرئاسة لبحث تطورات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخميس، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية.



وكان من المقرر أن يلقي رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة في الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي، لكن تم تأجيلها إلى السادسة والنصف، وفقا لقناة "ال بي سي" اللبنانية.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر تأكيدها إن سعد الحريري قد يعلن عن استقالته.



وأوضحت مصادر لبنانية لوكالة "وطن" أن الحريري بحث خيار استقالته جديًا مع بعض المحيطين به، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها، مؤكدة أن الحريري لم يحسم قراره.



وتتواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم الثاني على التوالي رفضًا للزيادات الضريبية واحتجاجًا على تردي الوضع الاقتصادي.