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توك شو

رشوان توفيق عن زوجته: بعيط وبزورها كل أسبوع

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:32 م
رشوان توفيق وزوجته
رشوان توفيق وزوجته
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خالد محيي الدين
قال الفنان "رشوان توفيق"، إنه تزوج وهو في سن الـ24 عاما، حيث كانت أخت زوجته تقطن في الشقة المقابلة لهم، ووجه لهم دعوة لإحدى مسرحياته على خشبة مسرح الجامعة.

وتابع رشوان توفيق خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن زوجته كافحت معه وبدأت معه من الصفر، حيث تزوجا في منزل عائلته، مضيفا أنه كان يترك لها مصاريف المنزل وإدارته، قائلا: "كنت بشتغل وباجي اديها كل فلوسي".

وأشار، إلي أنه كان يحب زوجته، مؤكدا أنه لم يحدث بينهما اي شجار او خلاف طوال فترة زواجهما، وقد أثر فيه الفراق بعد حياة زوجية امتدت لأكثر من 60 عاما، قائلا: "انا بعيط كل يوم وبزور قبرها أسبوعيا".
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