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أخبار البلد

الاطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب الجديد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:33 م
هيئة مكتب النقابة
هيئة مكتب النقابة العامة الاطباء
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محمد غالي
عقد مجلس نقابة الأطباء أول اجتماع له اليوم عقب انتخابات التجديد النصفى وتم فيه اختيار أعضاء هيئة المكتب ومقررى اللجان.

وجاء تشكيل هيئة المكتب على النحو التالى:

نجوى الشافعى- وكيلا للنقابة
ايهاب الطاهر –امين عام
جورج ناشد – أمين عام مساعد
محمد عبد الحميد أمين الصندوق
احمد فتحى امين صندوق مساعد

أما اللجان فقد تم اختيار مقرريها وهم :-

لجنة مصر عطاء .. مقررها د احمد فتحى
لجنة المنشآت الطبية .. رشوان شعبان
لجنة التحقيق جورج ناشد و احمد السيد
الهيئة التأديبية .. أسامة عبد الحى ورشوان شعبان
اللجنة الإجتماعية .. إيمان سلامة وأحمد ابو بكر
لجنة التعليم الطبى .. رانيا العيسوى ونجوى الشافعى
لجنة الشباب .. احمد السيد
لجنة الاعلام والنشر.. محمود عرفه
لجنة الحريات.. محسن عزام
لجنة الإسكان.. محمد عبد الحميد

اللجنة النقابية الوزارية برئاسة نقيب الاطباء و ابراهيم الزيات مقرر وبعضوية اسامة عبد الحي و ابو بكر القاضي و محمد الاكشر واحمد السيد

لجنة النقابات الفرعية .. كريم مصباح ( مقرر اللجنة ) و محمود عرفة ( مقرر مساعد )
ولجنة الرواد.. نجوى الشافعي
والهيئة الاستئنافية .. محمد عبد الحميد و احمد السيد
ولجنة العلاقات ..الخارجية محمد الاكشر
والهيئة التأديبية.. اسامة عبد الحي ( رئيس اللجنة ) .. رشوان شعبان ( عضو )
ولجنة التحقيق .. جورج ناشد ( رئيس اللجنة ).. احمد السيد ( عضو )
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