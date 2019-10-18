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رياضة

مجلس إدارة الأهلي يطمئن على الخطيب بعد عملية الحقن

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قام أعضاء مجلس إدارة الأهلي وقيادات النادي التنفيذية بالاطمئنان على محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بعد عملية الحقن بالظهر التي خضع لها أمس بمستشفى الملكي بالإسكندرية للتخلص من الآلام القاسية في الظهر التي انتابت رئيس النادي في الفترة الأخيرة.

وهي المرة الثانية التي يخضع فيها الكابتن محمود الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادي إجراء عملية جراحية جديدة في ألمانيا.

ويقوم جميع أعضاء المجلس والمدير التنفيذي بزيارة الكابتن محمود الخطيب بمنزله عقب عودته من الإسكندرية غدا السبت خاصة أنه يحتاج للراحة بعد عملية الحقن الأخيرة.

وقال الدكتور أحمد فرهود استاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية إن محمود الخطيب رئيس النادي أجرى عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر وذلك بعد الآلام القاسية التى شعر بها خلال الفترة الماضية.

وأضاف الطبيب المعالج للخطيب أنه سبق وأن أجري 3 عمليات جراحية من قبل فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الإتجاه إلى إتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

وأوضح: أن الخطيب يتواجد تحت الملاحظة الطبية فى الوقت الحالي بعد إجرائه عملية الحقن وتشهد الساعات القليلة القادمة مغادرته المستشفى، مؤكدًا أنه سيكون فى حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التى تعرض لها مؤخرًا.

وأشار الدكتور «فرهود» إلى أن الخطيب سبق وأن أجري إحدى العمليات الجراحية فى ميونيخ الألمانية قبل سنتين تقريبًا لإستئصال الإنزلاق الغضروفي ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التى يقوم بها ومع إصراره المستمر على العمل لعدد ساعات طويلة على مدار اليوم فى النادي وهو ما ترتب عليه تجدد آلام الظهر بشكل دفعه للتواجد للخضوع لعملية الحقن فى المستشفي الملكي بالإسكندرية.
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