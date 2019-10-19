حكم الاشتراك في المجموعات المختلطة بمواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

حكم الاشتراك في المجموعات المختلطة في مواقع التواصل الاجتماعي .. الكثير من أهل العلم على أن الاشتراك في مثل هذه المنتديات والمجموعات العامة، والتي يمكن اطلاع الجميع على ما يكتب فيها، وهذا بشرط أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية.



على أنه ينبغي استحضار أن التعامل بين الجنسين يجب الحذر فيه من أي تعامل يمكن أن يقود إلى الفتنة، والمزاح واحد من هذه الذرائع التي يجب سدها، والأولى بالمسلم الذي يريد السلامة لدينه، والأحوط لعرضه اجتناب مثل هذه المجموعات إلا أن تدعوه إلى ذلك مصلحة راجحة مع أمن الفتنة.



قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الانضمام في مجموعات مختلطة بها شباب وفتيات، لا بأس به ، مادام كان الأعضاء المشتركون ملتزمين بضوابط الشرع ولا يتجاوزون الحدود فيما بينهم.



وأوضح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الانضمام إلى مجموعات مختلطة بها شباب وفتيات؟ أنه مادامت المجموعة يتم اطلاع الجميع على ما يكتب من محتواها، فلا بأس من الانضمام بها وخصوصًا إذا كانت هناك مصلحة من الانضمام إلى هذه المجموعة.



الكثير من أهل العلم على أن الاشتراك في مثل هذه المنتديات والمجموعات العامة، والتي يمكن اطلاع الجميع على ما يكتب فيها، وهذا بشرط أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية.



على أنه ينبغي استحضار أن التعامل بين الجنسين يجب الحذر فيه من أي تعامل يمكن أن يقود إلى الفتنة، والمزاح واحد من هذه الذرائع التي يجب سدها، والأولى بالمسلم الذي يريد السلامة لدينه، والأحوط لعرضه اجتناب مثل هذه المجموعات إلا أن تدعوه إلى ذلك مصلحة راجحة مع أمن الفتنة.



قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الانضمام في مجموعات مختلطة بها شباب وفتيات، لا بأس به ، مادام كان الأعضاء المشتركون ملتزمين بضوابط الشرع ولا يتجاوزون الحدود فيما بينهم.



وأوضح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الانضمام إلى مجموعات مختلطة بها شباب وفتيات؟ أنه مادامت المجموعة يتم اطلاع الجميع على ما يكتب من محتواها، فلا بأس من الانضمام بها وخصوصًا إذا كانت هناك مصلحة من الانضمام إلى هذه المجموعة.