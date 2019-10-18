الأهلي يهزم جزيرة الورد في دوري رجال الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره جزيرة الورد، في الجولة السادسة من المجموعة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي "14 - 25، 25 - 19، 25 - 9، 25 - 14".



أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة استاد المنصورة.



وفاز "المارد الأحمر" في اللقاءات الخمس الماضية أمام "جزيرة الورد - الطيران - هليوبوليس - الشرقية للدخان، الزهور".

