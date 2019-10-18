أندية القسم الثاني ترفض تطبيق دوري المحترفين

رفض رؤساء أندية القسم الثانى فكرة اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تطبيق دورى المحترفين، فى الموسم المقبل.



جاء ذلك على هامش اجتماع رؤساء أندية القسم الثانى ، اليوم الجمعة، فى أحد فنادق القاهرة لمناقشة اقتراح اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين فى القسم الثانى فى الموسم الجديد.



وطالب رؤساء أندية القسم الثانى، خلال الاجتماع، مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، بضرورة تأجيل تطبيق دورى المحترفين فى الموسم القادم.



يذكر أن مسئولي اتحاد الكرة استقروا على تطبيق دورى القسم الثانى الموسم المقبل 2020 - 2021 من مجموعتين وليس 3 مجموعات.



