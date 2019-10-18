اعتقال عدد من المتظاهرين وسط بيروت.. ووصول تعزيزات من الجيش

اعتقلت قوات الأمن للبنانية عددا من المتظاهرين في وسط بيروت عقب عنف وأعمال شغب شهدتها العاصمة.



وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوصول تعزيزات للجيش اللبناني لوسط بيروت.



وتحول وسط بيروت إلى ساحة معارك بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما شهدت المنطقة أعمال شغب وتكسير محال عامة وواجهات بنوك.



كما شهد محيط القصر الجمهوري في بعبدا اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما وقعت عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تقوم بتفريق الحشود بواسطة القنابل المسيلة للدموع.