مشاكل وبيانات.. أزمات الكرة المصرية تحاصر الجنايني ومعاونيه



على الرغم من تأكيداته قبل انطلاق الموسم الكروي بأن كافة مواعيد المباريات في الدوري او في الكأس ستكون محسوبة ومنظمة ولن يسمح بالتأجيل لأي أحد مهما كانت الظروف، الا ان الاتحاد المصري لكرة القدم خرج علينا بقرار تأجيل القمة 119.



وأكدت الجبلاية على ان قرار التاجيل يأتي بناء على الجهات الأمنية، والتي رفضت ان يتم تأمين المباراة في ذلك التوقيت.



واثار تأجيل القمة أزمة كبيرة في الساحة الرياضية، وشن الكثير هجوما كبيرا على اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني، مشيرين الي تصريحاته قبل انطلاق الموسم الكروي بانه لن يقوم بتأجيل اي مباراة



** بيانات الأندية



وفي السياق ذاته قامت بعض أندية الدوري المصري باصدار العديد من البيانات وتوجيه الكثير من التحذيرات لاتحاد الكرة المصري وذلك بشأن انتظام مسابقة الدوري الممتاز.



وتعرضت اللجنة الخماسية لهجوم أندية مثل مصر المقاصة والجونة والمقاولون العرب واسوان، وذلك عقب تأجيل مباراة القمة وتقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب.



وعلى سبيل المثال أكد نادر شوقي،مدير الشركة المسئولة عن الكرة بنادي الجونة، ان قرارات الاتحاد المصري غير مقنعة، وانه غير راض عن قرار تأجيل القمة، وذلك منتقد الجبلاية وموقفهم من قرارهم بعدم تأجيل مواجهة الجونة مع اف سي مصر.



كما هاجم أحمد حسام ميدو،المدير الفني لمصر المقاصة، اللجنة الخماسية مطالبًا اياهم بالاستقالة وذلك عقب قرارهم بتأجيل القمة.



ومؤخرا جاء بيان النادي الأهلي الذي وصفه البعض بالقوي ،والذي أكد فيه عدم خوض اي مواجهة في الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك، مشيرًا الي انه يقدر كافة جهود الجهات الأمنية في تأمين الاحداث الرياضية في الوقت السابق.



**ازمات تحكيمية



وعلى الرغم من ان الدوري الممتاز لم يمر منه سوى 4 جولات فقط، الا ان هناك بعض الأندية تشكو من الحكام، منهم بشكل رسمي، ومنهم بتصريحات تلفزيونية عقب مبارياتهم.



ومن المباريات التي اثارت الأزمة كانت مباراة نادي الزمالك امام منافسه فريق مصر المقاصة حيث رفض الحكم احتساب ركلتي جزاء لصالح الفريق الفيومي.



كما اثارت اللقطات التحكيمية ازمة جديدة في مباراة الاتحاد السكندري و وادي دجلة، حيث رفض الحكم احتساب ركلة جزاء والغى هدفا لزعيم الثغر وهو ما جعل ادارة الاتحاد السكندري ترسل احتجاجا رسميا على طاقم التحكيم بشأن تلك المباراة.



كما قام الاسماعيلي بارسال شكوى رسمية ضد جهاد جريشة، وذلك بسبب مواجهة الدراويش والمصري، والتي احتسب فيها جهاد جريشة ثلاث ركلات جزاء بالاضافة الي طرد حارس المرمى محمد فوزي في نفس المباراة.



** اندية القسم الثاني



وفي القسم الثاني كانت أزمة جديدة لـ عمرو الجنايني ورفاقه حيث رفض رؤساء أندية القسم الثانى فكرة اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تطبيق دورى المحترفين، فى الموسم المقبل.



جاء ذلك على هامش اجتماع رؤساء أندية القسم الثانى ، اليوم الجمعة، فى أحد فنادق القاهرة لمناقشة اقتراح اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين فى القسم الثانى فى الموسم الجديد.



وطالب رؤساء أندية القسم الثانى، خلال الاجتماع، مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، بضرورة تأجيل تطبيق دورى المحترفين فى الموسم القادم.

لم يكن يتوقع حينما تم تكليفه من الاتحاد الدولي لكرة القدم بادارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم انه سيواجه في فترة صغيرة كل تلك الأزمات.بالتأكيد اصبحت قناعات عمرو الجنايني، الذي كان واثقا من كلماته وهو يتحدث عن كيف سيدير الاتحاد المصري منذ فترة ليست بالقليلة، متغيره تمامًا بعد كل ما مر عليه خلال تلك الفترة في الكرة المصرية.