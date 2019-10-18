باريس سان جيرمان يكتسح نيس برباعية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان، فوزًا هامًا على حساب مضيفه نيس بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.



افتتح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا التسجيل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 15، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الباريسيين بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني ، قلص إجناتوس جاناجو الفارق لنيس بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 67 ، لكن طموحات نيس في التعادل صادمها واقع مرير وهو طرد لاثنين من لاعبيه وهما ويلان سيبرايان ، وكريستوف هيلاري في الدقيقتين 74 ، 77.



استغل لاعبو باريس سان جيرمان النقص العددي، ليضيف كيليان مبابي الهدف الثالث للبي إٍس جي في الدقيقة 88 ، قبل أن يختتم ماورو إيكاردي مهرجان الأهداف لباريس سان جيرمان بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي باريس سان جيرمان للنقطة 24 في صدارة الدوري الفرنسي ، بينما توقف رصيد نادي نيس عند النقطة 13 في المركز التاسع.