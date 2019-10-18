إطلالة فخمة.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بـ لوك جديد



وكتبت رضوى الشربيني على صورتها :" هالو عليكم".



نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث صورها.وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة فخمة وأنيقة باللون الاسود حيث ارتدت "بنطلون جلد" مع جاكيت أسود أنيق مزين بأكمام فضية وحزام لامع على الخصر.واختارت رضوى الشربيني تسريحة شعر بسيطة مع ماكياج مميز اعتمد على الروج الاحمر الذي تظهر به كثيرا .