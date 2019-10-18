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فن

محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب السلطان في المغرب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:39 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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قسم الفن
نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" يعلن فيها انتهاء التصوير من كليب "السلطان وعلق "رمضان" علي الصورة قائلا: "الحمد الله انتهينا اول امس من تصوير كليب السلطان تحياتي للبلد الشقيقة الغالية المغرب و كل الشكر لهم ملكا وشعبا.

وحقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته 166 مليونا و 881 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، 17 يوليو 2019.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" والذي خاض بطولته بجانب الفنانة حلا شيحة، حيث كان المسلسل هو العمل الأول لها بعد قرار عودتها للتمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن.
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