يبحث عن مصلحته.. خالد الغندور يفتح النار على النادي الأهلي

فتح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، النار على النادي الأهلي ومجلس إدارته وذلك بسبب بيان القلعة الحمراء بالتمسك بانتظام جدول الدوري.





وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية، إن نادي الزمالك هو الأكثر تضرر من تأجيل مباراة القمة، خاصة بعدما فقد نقطتين من مباراة نادي النصر.





واضاف:"مباراة القمة التي تم تأجيلها هي مباراة الأهلي في الأساس، لذا كان هو المسئول عن جلب الموافقات الأمنية عن تأمين المباراة، وهو ما لم يحدث".





وواصل: "مجلس إدارة الأهلي لا يبحث عن مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق الدوري كما يدعي، وإنما يبحث عن مصلحته، والدليل على ذلك التباين بين موقفه من تأجيل مباراة بيراميدز في الموسم الماضي، وبين موقفه من تأجيل مباراة القمة خلال الموسم الحالي".



