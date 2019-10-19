حقيقة زواج نسرين طافش وطارق العريان بعد طلاق أصالة

علم «صدى البلد» من مصادر خاصة، أنه لا صحة مطلقًا للشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواج المخرج طارق العريان من الفنانة السورية نسرين طافش، بعد أن قام الأول بتطليق زوجته الفنانة أصالة نصري.



وأكد المصدر أن لا علاقة تربط بين نسرين طافش وطارق العريان، والشائعات دائمًا ما تلاحق أي نجم لاسيما وإن كانت أخباره تهم عدد كبير من القراء، مؤكدًا أن أصالة نفت مؤخرًا طلاقها من زوجها، وكذبت تلك الشائعات.



وكانت مواقع عربية قد تداولت أخبارًا حول طلاق أصالة وطارق العريان رسميًا، وأن الثنائي يتكتمان على الخبر، في الوقت الذي يستعد في الأخير لإعلان زواجه من نسرين طافش، وهذا ما تم تكذيبه.



من جهة أخرى، نفت الفنانة السورية أصالة نصري، في تصريح لإحدى المجلات العربية، ما تردد مؤخرًا حول طلاقها من المخرج طارق العريان، إذ صرحت قائلة: "مو صحيحة الخبرية، ومن نشرها ناس فاضيين".



جاء ذلك، بعدما نشرت احدى المجلات اللبنانية، قبل يومين خبرًا يفيد بطلاق أصالة من طارق العريان، بسبب خيانة الأخير لها مع فنانة شابة، بحسب ما ورد في المجلة سالفة الذكر.