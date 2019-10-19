كواليس جديدة فى أزمة عمرو وردة.. كوكا يكشف أسباب خروج المنتخب من افريقيا 2019 .. فيديو

كشف أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي عن أسباب خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16.



قال كوكا، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد» : "شعرنا خلال المباريات أننا بعيدين عن بعضنا البعض داخل الملعب، لكن لا يوجد لاعب لم يلعب بروح".



وتابع أن اللاعبين عنفوا عمرو وردة، لكن الأزمة الخاصة به لم تشتت تركيز أي لاعب، موضحا أن مساعدة اللاعبين معه جاءت خوفا على مستقبله كلاعب كرة.



وأضاف أحمد حسن كوكا أنه من غير المنطقي أن يفرح الجمهور في شخص أخطأ، عمرو وردة أبلغه أن أزمة الفتاة التي حدثت في معسكر أمم أفريقيا كانت منذ سنة أو اثنين.