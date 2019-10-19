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فن

لقاء سويدان ترقص مع عمرو دياب بفرح شقيقة ملك قورة..فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:24 ص
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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نبيل العدوى
نشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع مصور عبر صفحتها بموقع انستجرام أثناء حفل زفاف شقيقة الفنانة ملك قورة، وظهرت خلاله مع النجم عمرو دياب تتمايل على أغنيته "يوم تلات".

وتتزوج مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة من إسلام خالد صلاح فى إحدى الفنادق المطلة على النيل بحضور والدها الدكتور محمد قورة ووالدتها الفنانة عبير منير وعدد من أقاربها وأصدقائها .

الحفل يقام بحضور فنى وإعلامى كبيرين بأحد الفنادق، ومنهم عمرو عبد الجليل، ليلى علوى، عمرو الليثى، وعفاف شعيب ونهال عنبر واشرف زكى وزوجته روجينا وسامح الصريطى وسمير الاسكندرانى وأسامة منير وطاهر أبو زيد.

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#عمرو_دياب. #لقاء_سويدان

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