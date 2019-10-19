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فن

نانسى عجرم: سعيدة بغنائى فى الرياض.. وقلبى مع لبنان

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:14 ص
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم
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أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان المصري تامر حسني، أول حفلات "موسم الرياض"، وسط حضور جماهيري كبير امتلأت به مسرح "البوليفارد"، بالرياض.

ووجهت نانسي عجرم، كلمة لجمهورها فى بداية الحفل، قائلة: "كثير سعيدة أغني معكم لأول مرة بالرياض، ومعكم يا أحلى جمهور، وقلبي مع بلدي لبنان، وأتمنى للدول العربية السلام، كما أهنئ السعودية وهيئة الترفيه على جهودهم".

وقدمت نانسي مجموعة من أجمل أغانيها والتى تفاعل معها الجمهور .

فيما واصل الفنان المصري تامر حسني السهرة، بعدة أغانٍ ألهبت حماس الجمهور الذي ردد الأغاني خلفه .

ويعد أكبر موسم الرياض اكبر موسم سياحي من حيث الفعاليات في المنطقة.
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