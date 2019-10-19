منافسة شرسة.. أيام قرطاج السينمائية يعلن أفلام مسابقته الرسمية

كشف المبرمج طارق بن شعبان عن أفلام المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من أيام قرطاج السينمائية (دورة نجيب عياد) بمشاركة 40 دولة.





ويضم المهرجان فى دورته الـ30، التى تنطلق يوم 26 أكتوبر الجارى 44 فيلما فى المسابقة الرسمية مقسمة إلى 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلما أخرى في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و12 فيلما في قسم الأفلام الوثائقية الطويلة، و8 أفلام فى قسم الأفلام الوثائقية القصيرة، وبقية الأفلام الأخرى هي خارج التسابق فى أقسام مختلفة ومتنوعة.





وتعد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هذا العام واحدة من أقوى المسابقات على مدار السنوات الماضية، وتضم فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني بعد عرضه الأول فى مهرجان كان، والفيلم المصري "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر بعد عرضه الأول فى مهرجان تورونتو، والفيلم السعودي "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين بعد عرضه الأول بمهرجان فينيسيا، والفيلم الجزائري "بابيشا" للمخرجة منية مدور بعد اختياره لتمثيل الجزائر فى الأوسكار، والفيلم السنغالي "atlantique" للمخرجة ماتي ديوب.



