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فن

أخبار الفن| عمرو دياب ودينا الشربينى في فرح نجل هانى شاكر.. نانسي عجرم: قلبي مع لبنان

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
عمرو دياب و دينا
عمرو دياب و دينا الشربيني
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نبيل العدوى
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

وسط أجواء أسطورية.. عمرو دياب ودينا الشربينى فى فرح نجل هانى شاكر
نشرت الإعلامية بوسى شلبى مقطعا مصورا عبر صفحتها على إنستجرام للأجواء الأسطورية لحفل زفاف نجل الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

ليلى علوى وإلهام شاهين في فرح نجل هاني شاكر
حرصت كل من ليلى علوى وإلهام شاهين، مشاركة هانى شاكر فرحته بنجله شريف شاكر، والذى يقام حفل زفافه فى أحد الفنادق بحضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربى.

لقاء سويدان ترقص مع عمرو دياب بفرح شقيقة ملك قورة.. فيديو
نشرت الفنانة لقاء سويدان مقطعا مصورا عبر صفحتها علة إنستجرام خلال حفل زفاف شقيقة الفنانة ملك قورة، وظهرت خلاله مع النجم عمرو دياب تتمايل على أغنيته "يوم تلات".

بعد نجل هانى شاكر.. عمرو دياب بفرح شقيقة ملك قورة.. فيديو
حرص النجم عمرو دياب على حضور فرح شقيقة الفنانة ملك قورة مريم، والذى يقام بأحد الفنادق المطلة على النيل.

مجلس إدارة نادى الزمالك يحضر حفل زفاف نجل هانى شاكر
حرص عدد كبير من نجوم الفن بالإضافة إلى المستشار مرتضى منصور والفنان أشرف زكى من مجلس إدارة نادى الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على حضور حفل زفاف شريف شاكر، نجل الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، من خطيبته نورهان هاني.

نانسى عجرم: سعيدة بغنائى فى الرياض.. وقلبى مع لبنان
أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان المصري تامر حسني، أول حفلات "موسم الرياض"، وسط حضور جماهيري كبير امتلأت به مسرح "البوليفارد"، بالرياض.

حقيقة زواج نسرين طافش وطارق العريان بعد طلاق أصالة
علم «صدى البلد» من مصادر خاصة، أنه لا صحة مطلقًا للشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواج المخرج طارق العريان من الفنانة السورية نسرين طافش، بعد أن قام الأول بتطليق زوجته الفنانة أصالة نصري.

أخبار الفن| عمرو دياب ودينا الشربينى في فرح نجل هانى شاكر.. نانسي عجرم: قلبي مع لبنان
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