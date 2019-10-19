Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وسط أجواء أسطورية.. عمرو دياب ودينا الشربينى فى فرح نجل هانى شاكر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:59 ص
عمرو دياب ودينا الشربينى
عمرو دياب ودينا الشربينى
Advertisements
نبيل العدوى
نشرت الإعلامية بوسى شلبى مقطع مصور عبر صفحتها على موقع انستجرام للأجواء الأسطورية لحفل زفاف نجل الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية.

الحفل يقام فى أحد الفنادق، بحضور فنى كبير من نجوم مصر والوطن العربى، وقدم الهضبة عمرو دياب خلاله وصلة غنائية خاصة بحضور دينا الشربينى التى تألقت بفستان باللون الأصفر.

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء ثاني حفلاته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية في 17 نوفمبر المقبل.

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا كليب بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبة لك إيه"، عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوي سمير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا الشربينى ببطن مكشوف مع عمرو دياب فى فرح بالساحل الشمالى.. فيديو

بصورة وتعليق.. بوسي شلبي تتغزل في رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز

هاني شاكر يحيي ثاني حفلاته في أمريكا

برفقة حمادة هلال ومي كساب.. إطلالة جديدة لـ بوسي شلبي

بوسي شلبي تتألق في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

فان دام يقبل رجاء الجداوى وشاروخان يسلمها جائزة صناعة الترفيه بالسعودية

ترشيحاتنا

تفاصيل جنازة والد النجم أحمد مكي

قبل 36 ساعة من المحاكمة .. محامي محمد راجح قاتل محمود البنا يعتذر عن القضية

سر التوابيت المرصوصة.. الصغير يكشف تاريخ العساسيف وكيف غير الطاعون طرق الدفن فيها

مجلس إدارة نادى الزمالك يحضر حفل زفاف نجل هانى شاكر

قفلوا عليها وروحوا.. القصة الكاملة لـ احتجاز طفلة داخل مدرستها في كفر الشيخ

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر

جمال يخطف القلوب.. عائشة بن أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا