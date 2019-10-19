وسط أجواء أسطورية.. عمرو دياب ودينا الشربينى فى فرح نجل هانى شاكر

نشرت الإعلامية بوسى شلبى مقطع مصور عبر صفحتها على موقع انستجرام للأجواء الأسطورية لحفل زفاف نجل الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية.الحفل يقام فى أحد الفنادق، بحضور فنى كبير من نجوم مصر والوطن العربى، وقدم الهضبة عمرو دياب خلاله وصلة غنائية خاصة بحضور دينا الشربينى التى تألقت بفستان باللون الأصفر.يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء ثاني حفلاته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية في 17 نوفمبر المقبل.يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا كليب بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبة لك إيه"، عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوي سمير.