بفستان يشبه العروس.. عبير منير فى حفل زفاف أبنتها مريم قورة

احتفلت أمس مريم قورة ابنة الدكتور محمد قورة، بحفل زفافها على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ،وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين .



وأطلت الفنانة عبير منير بإطلالة تشبه أبنتها العروس مريم قورة ،بفستان ملائكي رائع ذات اللون الأبيض والطويل المنقوش لأسفل الذيل ،بأكمام طويلة للذيل ،مما أبرز جمالها الأخاذ .



وأكملت عبير إطلالتها فى حفل زفاف أبنتها مريم قورة ،بترك شعرها الأشقر منسدل على الأكتاف مما أبرز جمالها ووضعت تاج على رأسها .