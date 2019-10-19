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مرأة

بفستان يشبه العروس.. عبير منير فى حفل زفاف أبنتها مريم قورة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
عبير منير وأبنتها
عبير منير وأبنتها مريم قورة
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أسماء عبد الحفيظ
احتفلت أمس مريم قورة ابنة الدكتور محمد قورة، بحفل زفافها على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ،وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين .

وأطلت الفنانة عبير منير بإطلالة تشبه أبنتها العروس مريم قورة ،بفستان ملائكي رائع ذات اللون الأبيض والطويل المنقوش لأسفل الذيل ،بأكمام طويلة للذيل ،مما أبرز جمالها الأخاذ .

وأكملت عبير إطلالتها فى حفل زفاف أبنتها مريم قورة ،بترك شعرها الأشقر منسدل على الأكتاف مما أبرز جمالها ووضعت تاج على رأسها .
عبير منير عبير منير
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