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أخبار البلد

رئيس الدستورية العليا: المحكمة تصنيفها متقدم دوليًا وتأثيرها إيجابي عربيًا وإفريقيًا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:11 ص
المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية
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أ ش أ
قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية، إن القضاء الدستوري المصري ارتقى إلى مرتبة متقدمة في تصنيف المحاكم الدستورية والعليا بين دول العالم، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا أمضت 50 عامًا لتصبح مؤثرة على المستويين العربي والإفريقي بريادتها.
جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الاحتفال بتكريم رؤساء المحكمة الدستورية في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري، وتضمن الاحتفال تكريم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الحالي، والرؤساء السابقين المستشار حنفي علي جبالي، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار عدلي منصور (رئيس الجمهورية السابق)، والمستشار ماهر البحيري، والمستشار فاروق سلطان، بالإضافة إلى عشرات من المستشارين نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقين.
وأوضح المستشار سعيد مرعي أن اليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري في مصر يعد مناسبة لتكريم رموز المحكمة الدستورية ممن أثروا قضاء المحكمة بأحكامهم ومبادئهم، وكذلك القضاء الدستوري العربي، معتبرًا ذلك التكريم عرفانًا لهم بالجميل لما منحوه للمحكمة من جهد وعرق ليسطروا أحكامًا بمثابة نبراس يستفيد منه القضاء الدستوري.
وأضاف أنه سبق تكريم رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ورموز القضاء الدستوري المصري خلال الاحتفال بمرور 40 عامًا على إنشاء المحكمة، منوهًا بأن تكريم اليوم يعد تكريما للعطاء المستمر لرموز المحكمة والقضاء الدستوري.
وبشأن البروتوكولات ومذكرات التفاهم المزمع إبرامها على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن ذلك التعاون يمثل إثراء للجوانب المشاركة فيه، وتعاونا مثمرا يسهم في الارتقاء بأداء المحاكم الدستورية والعليا.
شهد الاحتفال، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، عدد من الرؤساء السابقين للمحكمة الدستورية العليا والنواب السابقين والحاليين لرئيس المحكمة، بالإضافة إلى عدد من الوفود العربية والأجنبية المشاركة في الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تحتفل غدًا السبت، بمرور 50 عامًا على إنشائها بمشاركة 48 وفدًا يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بعدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية، وتستمر الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام.
ويشهد الاحتفال – الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية - عقد عدد من اللقاءات الثنائية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا مع المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى عقد مؤتمر علمي يناقش أهم التحديات والانجازات التي تحققت عبر القضاء الدستوري، من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين تناقش موضوعات (حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث، والتعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والنزاهة القضائية ومكافحة الفساد، وتحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي).
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