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رياضة

اجتماع طارئ لـ اللجنة الخماسية للرد على بيان الأهلي .. تفاصيل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:20 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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محمد رشاد
تعقد ظهر اليوم ، السبت، اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني جلسة ودية بمقر الجبلاية لمناقشة الرد على بيان الأهلي إلى جانب البحث عن آلية لتهدئة الأجواء وإخماد ثورة الأندية المطالبة ، بتأجيل مبارياتها خلال الفترة الجارية بعد تأجيل مباراة القمة التى كان مقررًا لها اليوم وتجمع الأهلي والزمالك.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، قد أصدر بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم.

ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية و رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق وتأزم الموقف.
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