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طريقة عمل بيتزا الدجاج بأسهل الخطوات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
طريقة عمل بيتزا الدجاج
طريقة عمل بيتزا الدجاج
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هاجر هانئ
بيتزا الدجاج من المعجنات التى يعشق تناولها الكبار والصغار، ونقدم لكم طريقة عمل بيتزا الدجاج من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير بيتزا الدجاج
2 كوب دقيق
3 ملاعق كبيرة زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
3 ملاعق كبيرة لبن بودرة
1 ملعقة كبيرة سكر

-الحشو
نصف كيلو صدور دجاج
مكعبات
بصلة
شرائح
جبنة موتزاريلا
زيتون أسود
حلقات
طماطم
شرائح
بهارات
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير بيتزا الدجاج
* يخلط الدقيق والخميرة واللبن البودرة والسكر والملح
* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد العجينة بالنشابة وتفرد في صينية

-الحشو
* تشوح قطع الدجاج في الزيت على النار مع البصل والفلفل والطماطم
* يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات
* يقلب الخليط حتى النضج
* يضاف جزء من الجبنة ويقلب الخليط
* يضاف على وجه العجينة خليط الحشو
* يضاف على الوجه الزيتون والجبنة الموتزاريلا
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
* تقطع وتقدم


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