طريقة عمل بيتزا الدجاج بأسهل الخطوات

بيتزا الدجاج من المعجنات التى يعشق تناولها الكبار والصغار، ونقدم لكم طريقة عمل بيتزا الدجاج من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير بيتزا الدجاج

2 كوب دقيق

3 ملاعق كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة

1 ملعقة كبيرة سكر



-الحشو

نصف كيلو صدور دجاج

مكعبات

بصلة

شرائح

جبنة موتزاريلا

زيتون أسود

حلقات

طماطم

شرائح

بهارات

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير بيتزا الدجاج

* يخلط الدقيق والخميرة واللبن البودرة والسكر والملح

* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تفرد العجينة بالنشابة وتفرد في صينية



-الحشو

* تشوح قطع الدجاج في الزيت على النار مع البصل والفلفل والطماطم

* يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات

* يقلب الخليط حتى النضج

* يضاف جزء من الجبنة ويقلب الخليط

* يضاف على وجه العجينة خليط الحشو

* يضاف على الوجه الزيتون والجبنة الموتزاريلا

* توضع في الفرن حتى تمام النضج

* تقطع وتقدم





